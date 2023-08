Waarpraatsje: Tongersdei buien

DE JOUWER – Wy hawwe op it stuit te krijen mei in pear ritige dagen, mar yn it wykein knapt it waar wer op.

Woansdeitenacht kin der in bui falle, miskien wol mei tonger. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns stiet in matige oant frij krêftige westewyn. It wurdt in graad of 11.

Tongersdei falle der (tonger)buien en wy sille de sinne net in soad sjen. De matige, by de kust lâns earst noch frij krêftige, wyn komt út it súdwesten en letter út it westen. It wurdt 18 graden.

Freed sil in skiere en wiete dei wêze.

Jan Brinksma