Waarpraatsje: Tiisdei, sa goed as, drûch

DE JOUWER – Nei in ritich wykein wie it moandei wol kreas waar, en dat bliuwt tiisdei sa.

Moandeitenacht soe der by de kust lâns noch in bui falle kinne, is de ferwachting. Op oare plakken kin it dampich wurde. By hast gjin wyn is it 10 graden, mar yn in stripe by de kust lâns 14 graden.

Tiisdei kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne geregeld, al is in buike net hielendal útsletten. Yn ‘e rin fan ‘e dei rekket de loft mear berûn. By in swakke oant matige westewyn wurdt it krapoan 20 graden.

Fan woansdei ôf is it wer ritich.

Jan Brinksma