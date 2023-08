Waarpraatsje: Stadichoan minder waarm

DE JOUWER – Oan in lange waarme rite komt letter yn ‘e wike in ein. Fan sneon ôf reitsje we de waarmte kwyt.

Tiisdeitenacht is it drûch en der stiet net in soad wyn, mar yn it Waadgebiet waait in matige súdwestewyn. It wurdt 12 graden.

Woansdei skynt de sinne earst geregeld, mar letter kin de loft wat mear berûn reitsje. By in swakke oant matige weste- oant súdwestewyn leit de temperatuer om de 23 graden hinne.

Tongersdei en freed wurdt it minder stabyl.

Jan Brinksma