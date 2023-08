Waarpraatsje: Simmersk waar op komst

DE JOUWER – It wie tiisdei foar it grutste part al in drûge dei, mar der stie wol in stûfe wyn. Fan woansdei ôf wurdt it simmersk.

Tiisdeitenacht bliuwt it drûch. Boppe it fêstelân stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is de westewyn matich oant frij krêftich. It wurdt 8 graden.

Woansdei skynt de sinne, nei alle gedachten, earst. Letter rekket de loft foar in part berûn, mar yn ‘e rin fan ‘e dei sil de sinne ek wer te sjen wêze. De wyn komt út it westen en wurdt matich, yn it Waadgebiet frij krêftich. Mei 18 graden is it noch wol oan ‘e frisse kant.

Tongersdei en freed wurdt it wat waarmer.

Jan Brinksma