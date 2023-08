Waarpraatsje: Simmer

DE JOUWER – It is wer simmer en dat bliuwt it noch in skoft. It wurdt letter yn ‘e wike ek noch in hiel stik waarmer.

Tiisdeitenacht kin it op guon plakken dampich wurde. By hast gjin wyn wurdt it 10 graden.

Woansdei kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne geregeld. De wyn komt út it easten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 22 graden hinne.

Tongersdei feroaret der net in soad, mar fan freed ôf kin it tsjin de 30 graden wurde.

Jan Brinksma