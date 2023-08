Waarpraatsje: Oar waar

DE JOUWER – It waar sil feroarje. De waarmte giet stadichoan fuort en it sil ek ritiger wurde.

Woansdeitenacht kin op it guon plakken dampich wurde. By hast gjin wyn is it 11 graden.

Tongersdei sil de damp ferdwine en skynt de sinne, mar letter rekket de loft berûn. Yn ‘e middei soe der in (tonger)bui falle kinne. De swakke oant matige wyn komt út it easten oant súdeasten en de temperatuer leit om de 24 graden hinne.

Freed is it noch oan ‘e waarme kant, mar fan sneon ôf sil it gewoan simmerwaar wurde.

Jan Brinksma