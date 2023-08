Waarpraatsje: Oanhâldend ritich

DE JOUWER – It minne waar hold yn Fryslân in dei skoft. It wie tongersdei hast de hiele dei, sa goed as, drûch. Freed sjocht der ek net al te min út.

Tongersdeitenacht kin der by de kust lâns in bui falle. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich út it westen. It wurdt 13 graden.

Freed falle der in pear buien, mar in hiel wiete dei wurdt it net. Wy sille de sinne ek wol sjen. De swakke oant matige wyn komt út it westen, mar rommet letter nei it noardwesten. It sil krekt gjin 20 graden wurde.

Yn it wykein is it wer hjerstich.

Jan Brinksma