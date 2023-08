Waarpraatsje: Noflik wykein

DE JOUWER – It is lang lyn dat it sa waarm wie as freed. Yn it wykein bliuwt it noflik simmerwaar.

Sneon soe der earst in bui falle kinne, mar yn ’e middei skynt de sinne ek. De matige wyn, by de kust lâns frij krêftich, komt earst út it suden, mar rommet letter nei it súdwesten oant westen. It wurdt goed 20 graden.

Snein bliuwt it, sa goed as, drûch, mar it wurdt grif net in strieljende dei. By in matige súdwestewyn komt de temperatuer wol krekt boppe de 20 graden út.

Moandei feroaret der net in soad oan it kreaze simmerwaar. De sinne skynt sa út en troch en by in matige sudewyn wurdt it mei 23 graden wer in bytsje waarmer.

Jan Brinksma