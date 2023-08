Waarpraatsje: Noch in pear dagen simmer

DE JOUWER – Nei in simmersk wykein, hâlde wy it waarme waar noch in pear dagen fêst, mar letter yn ‘e wike wurdt it minder waarm.

Moandeitenacht kin op guon plakken damp ûntstean. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige súdwestewyn. It wurdt 10 graden.

Tiisdei kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne geregeld. By in swakke oant matige súdweste- oant westewyn wurdt it 24 graden

Woansdei en tongersdei wurde noch twa waarme dagen, mar fan tongersdei ôf sil it ek ritiger wêze.

Jan Brinksma.