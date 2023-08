Waarpraatsje: Net stabyl

DE JOUWER – Wy krije in pear ritige dagen mei buien en in temperatuer krekt ûnder de 20 graden.

Tiisdeitenacht liket it drûch te bliuwen. De súdwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet sa út en troch wat mear wyn. It wurdt 10 oant 14 graden

Woansdei falle der buien, miskien wol mei tonger, mar in glimp fan ‘e sinne is net útsletten. By in matige weste- oant súdwestewyn wurdt it krekt gjin 20 graden.

Tongersdei en freed bliuwt it ek net (hielendal) drûch.

Jan Brinksma