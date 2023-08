Waarpraatsje: Kreas simmerwaar

DE JOUWER – It is kreas en net al te waarm simmerwaar. It bliuwt foarearst ek simmersk.

Tongersdeitenacht is it drûch en by in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it 15 graden.

Freed is it earst oan ‘e skiere kant, mar yn ‘e middei komt de sinne der, nei alle gedachten, hieltyd better by. De wyn komt út it easten en is swak oant matich. Mei 24 graden wurdt it wol wat waarmer.

Yn it wykein is it ek waarm simmerwaar.

Jan Brinksma