Waarpraatsje: Kreas simmerwaar

DE JOUWER – It hat efkes duorre, mar wy krije no in skoft kreas simmerwaar. Hielendal stabyl wurdt it net, mar it minne waar binne wy wol kwyt.

Woansdeitenacht kin it opklearje en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. By hast gjin wyn wurdt it 8 graden, mar by de kust lâns 12.

Tongersdei soe mei wat damp begjinne kinne, mar letter skynt de sinne ek. In strieljende dei wurdt it net, mar it bliuwt wol drûch. Geandewei is de súdweste- oant westewyn matich. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Freed liket foarearst de waarmste dei te wurden.

Jan Brinksma