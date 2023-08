Waarpraatsje: It wurdt simmersk

DE JOUWER – Nei in lange minne rite sjocht it waar der foar dizze wike hiel wat better út. It wurdt drûger en ek waarmer.

Moandeitenacht kin der in bui falle en it bliuwt rûzich. De wyn is matich út it súdwesten, mar by de kust lâns stiet in frij krêftige noardwestewyn en by de noardlike kust lâns sels in krêftige wyn. It wurdt in graad of 13.

Tiisdei bliuwt it ek net drûch. Der kin noch hieltyd in bui falle, mar wy sjogge de sinne ek wol. De matige, by de kust lâns frij krêftige oant krêftige wyn komt út it westen. De temperatuer hâldt mei 19 graden noch net oer.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it, sa goed as, drûch en de temperatuer komt boppe de 20 graden út.

Jan Brinksma