Waarpraatsje: It bliuwt hiel wiet

DE JOUWER – Der liket gjin ein te kommen oant it ritige en tige wiete waar. Oant yn ‘e nije wike bliuwt it gjin dei drûch.

Woansdeitenacht falle der buien, miskien wol mei tonger. By in matige súdwestewyn wurdt it 15 graden.

Tongersdei falle der rûnom wer buien, mar it is grif sa út en troch ek in skoft drûch. De westewyn is matich en it sil krapoan 20 graden wurde.

Freed en yn it wykein wurdt it noch net folle better.

Jan Brinksma