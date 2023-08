Waarpraatsje: Gewoan simmerwaar

DE JOUWER – Nei in suver hast noch wat neare freed, krije wy no in rite mei gewoan en noflik simmerwaar.

Sneon skynt de sinne earst flink, mar letter rekket de loft berûn en der kinne rûnom wat buien falle, miskien wol mei tonger. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar earst frij krêftich. It wurdt in graad of 20.

Snein feroaret der net in soad. Der kin wer in bui falle, mar wy sjogge grif de sinne ek wol. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it krapoan 20 graden.

Moandei bliuwt it, sa goed as, drûch. De swakke oant matige wyn komt út it noardwesten en it wurdt 19 graden.

Jan Brinksma