Waarpraatsje: Gewoan simmerwaar

DE JOUWER – Oan in lange rite mei waarm simmerwaar is in ein kommen, mar min wurdt it foarearst net.

Tongersdeitenacht kin der in bui falle, miskien wol mei tonger en op guon plakken kin ek damp ûntstean. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de noardwestewyn matich. Mei 16 graden is it in hiel mylde nacht.

Freed kin der in (tonger)bui falle en der is net in hiel soad romte foar de sinne. De noardwestewyn is matich en it wurdt goed 20 graden.

Yn it wykein is it hiel gewoan simmerwaar.

Jan Brinksma