Twadde lunchkonsert Sint-Pitertsjerke Grou

Sneon 26 augustus 2023 jout de Ljouwerter oargelist Theo Jellema in lunchkonsert yn de Sint-Pitertsjerke fan Grou. It konsert begjint om 12.00 oere en duorret trije kertier. It giet foarôf oan Tsjerkepaad, de iepenstelling fan de tsjerke fan 13.30 oant 17.00 oere.

Theo Jellema (*1955) studearre oargel oan it Stedelijk Conservatorium fan Grins. Hy hat oargelist west fan de Lutherske tsjerke yn Ljouwert, de Martinytsjerke yn Frjentsjer en de Grutte of Jakobinertsjerke yn Ljouwert. Hy wie oargeldosint oan de konservatoaria fan Grins, Swol en Arnhim. Dêrnjonken hie en hat er in rike karriêre as konsertearjend oargelist en is er oargeladviseur. Yn 2017 waard er stedsoargelist fan Ljouwert.

It programma sjocht der sa út:

Josef Rheinberger (1839-1901)

Introduktion en Passacaglia út Sonate VIII (opus 132)

Wouter Blacquière (1944)

Berceuse

Gustav Jenner (1865-1920)

Es ist das Heil uns kommen her

Was Gott tut, das ist wohlgetan

Jesu, meine Freude

Josef Rheinberger

Preludium in c (út Zwölf Stücke opus 156)

Canzonetta in As (idem)

Reitze Smits (1956)

Postludium (út Nine short pieces)

Jean-Pierre Sciau (1965)

Prélude / Postlude (út Missa brevis)