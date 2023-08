Twa Tall Ships besjen yn Delfsyl

Twa bysûndere Spaanske Tall Ships sille 21 augustus 2023 yn ’e haven fan Delfsyl oanlizze en farre op 4 septimber wer fuort. De besite wurdt mei mooglik makke troch de goede gearwurking tusken de eigeners fan dy skippen en DelfSail 24. Groningen Seaports stelt, as sponsor fan DelfSail 2024, de lisplakken en syn nautyske help en kennis om ’e nocht beskikber.



It giet om de houten replika ‘Galeon Andalucia’ (47 meter) en de trijemêstskoener ‘Pascual Flores’ (43 meter). De skippen binne eigendom fan de stifting Fundación Nao Victoria, dy’t spesjalisearre is yn it bouwen fan houten replika’s en it restaurearjen fan oare histoaryske skippen. Dy meitsje op it stuit in Europeeske Tour, om de bekendheid fan harren organisaasje – en in part fan harren skippen – ek yn West-Europa te fergrutsjen, en dogge dat op eigen manneboet. De beskikbere budzjetten foar DelfSail 2024 kinne net oansprutsen wurde, dy bliuwe reservearre foar takom jier. Om’t de skippen net ‘fan de wyn’ libje kinne, nettsjinsteande de seilen, wurde streekrjocht kaarten ferkocht fia: tickets.velacuadra.es tsjin in lytse fergoeding. Sjoch foar mear ynformaasje op delfsail.nl of de sosjale media fan DelfSail. Men kin ek oan board gean yn Delfsyl om in kaart te keapjen, mar foarôf bestelle is praktysker om wachtrigen foar te kommen.

De kaarten binne in bewiis fan tagong foar ien kear en jouwe ek rjocht op in rûnlieding yn it galjoen, dat tige bysûnder is. Dêrneist kin men mei deselde kaart de ‘Pascual Flores’ besjen, dy’t oan deselde wâl leit. De skippen binne net tagonklik mei nullehakken, berneweinen, rolstuollen en/of rollators ensfh. fanwegen it hout en de treppen. Foar minsken dy’t min rinne kinne, is is ek lestich. Platte skuon mei goede soallen binne oan te rieden.

Groningen Seaports stelt net allinne it oanlisplak oan de (Oude) Handelskade West, Fak B beskikber, mar fersoarget benammen ek profesjonele nautyske stipe. Alle besikers komme op eigen risiko oan board.

De skippen sille fan 23 augustus o/m 3 septimber iepensteld wurde foar it publyk. Sjoch foar mear ynformaasje op de webside www.delfsail.nl of de sosjale media fan DelfSail.