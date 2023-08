Strjitteäter yn Snitswike

Op tiisdei 8 augustus is it sintrum fan Snits it dekôr fan strjitteäter. Neist ferskate muzykoptredens op de muzykpleinen binne dêr dan de foarstellingen en gekke muzykútfieringen yn it ramt fan it Snitswike Strjitteäterfestival.

In protte bysûndere strjitteäterartysten út binnen- en bûtenlân binne yn ôfwikseling te sjen op ferskate lokaasjes yn it sintrum fan de Wetterpoartestêd. Dy fermeitsje, elk op har of syn eigen ludike manier, it publyk fan jong oant âld. It Snitswike Strjitteäterfestival is fergees tagonklik.

Dit jier is der in Teätertún op de lokaasje fan de stedhûstún mei ferskillende fêste grutte foarstellingen. Dêr is ek in trochrinnende berne-aktiviteit Boks dyn keunst. Sa’n hûndert bern kinne dêr in eigen keunstwurk meitsje. Yn de Teätertún is in komyske romantyske komeedzje te sjen. In man en in frou hingje oan rustige stielen fearren. Libje sy noch lang en lokkich? Der is ek in nagelnije show fan in duo út Brazilië mei loftakrobatyk yn in fiif meter heger mêst. Yn de tún is ek in spektakulêre trampolineshow. De akrobaten begjinne mei de show, mar rinne hieltyd tsjin problemen oan. Mei hilaryske stunten en hege sprongen.

De twadde lokaasje is it Schaapmarktplein. Dêr kin men yn ’e kunde komme mei it freonlike plattelânspear boer Driekus en syn frou Bertha. Dy hawwe akrobatyske trúks nedich om harsels en it publyk te rêden út de situaasjes dy’t se sels feroarsaakje. Dat wurdt ôfwiksele mei in sirkusaventoer, dêr’t Douwe by op ’e siik giet nei in hege hoed, de snor en de jas dy’t syn pake, de sirkusdirekteur, him neilitten hat. Underweis moetet er nuvere sirkusfigueren, lykas de behindige jongleur, de sterke akrobaat, de oriïntaalske fakir en de mysterieuze tsjoender.

Fammekrêft ûntbrekt yn Snits ek net. Carmela is in knettergekke dûnseres, in beminlike akrobate en firtuoas mei hoelahoep. Mei in libbensgefaarlike, mei messen útriste, hoelahoep rjochtet se in slachfjild oan ûnder bananen en oare ûnskuldige grienten.

De hiele middei sille oeral troch it sintrum artysten harren foarstelling opfiere. Op www.sneekweekfeest.nl is it hiele programma del te heljen.