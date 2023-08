Ried fan Europa: Bettere oerlisstruktuer Frysk needsaaklik

De Ried fan Europa hat in Advyskommisje oer it Ramtferdrach foar beskerming fan nasjonale minderheden. Dy Advyskommisje hat syn fjirde advys útbrocht oer de stân fan saken fan de minderheden yn Nederlân.

Wichtichste punten yn it advys binne:

Nim ‘taal’, ‘hûdskleur ’ en ‘etnyske komôf ’ op yn de Wet Gelikense Behanneling. Meitsje net allinnich de Friezen en oare minderheden dêr bewust fan, maar de hiele befolking.

Erken Roma, Sinti en wenweinbewenners as nasjonale minderheid en wreidzje de mooglikheden út foar de Papiamentsk sprekkende mienskip op Bonaire.

Soargje foar in bettere ynfrastruktuer fan it Frysk ûnderwiis.

Doch mear oan de befoardering fan twatalige strjit- en plaknammebuorden yn de provinsje Fryslân.

Meitsje learlingen en studinten bewuster fan de Fryske kultuer en skiednis, ek bûten de provinsje Fryslân. Untwikkelje kurrikula en learmiddels dêrfoar en mar diel ek besteande learmiddels mei alle skoallen yn Nederlân.

De oanbefelling yn it foarige advys oer de needsaak fan ûnderwiis yn it Frysk bûten de provinsje Fryslân is besprutsen, mar is feitlik net útfierd.

Soargje foar in formele, permaninte en ynklusive struktuer op nasjonaal nivo foar periodyk oerlis tusken Fryske non-gûvernemintele organisaasjes mei de oerheid.

De Jongfryske Mienskip, Fryske Rie en it Europeesk Buro foar de lytse talen (EBLT) en de Ried fan de Fryske Beweging hawwe ferline jier in petear hân mei de Advyskommisje. De kommisje konstatearret dat direkte kommunikaasjekanalen mei de sintrale autoriteiten ûntbrekke. Dat Fryske non-gûvernemintele organisaasjes harren stim fia de Taalskipper en DINGtiid (it advysorgaan foar de Fryske taal) hearre litte kinne, is net genôch.

Yn in gearkomste mei de niisneamde organisaasjes en de provinsje begjin earder dit jier kaam dit punt al te praat. De oanbelangjende organisaasjes kinne har lykfine. Wol fine se it wichtich dat eltse organisaasje syn eigen lûd hearre litte kin.