Rembrandtmerk yn Sint-Anne

Sint-Anne is in moai plak en it eardere haadplak fan It Bilt, doe’t dat noch in selsstannige gemeente wie. It gea dêr yn it noardwesten fan Fryslân is iepen en it hat in wiid útsjoch. Yn de omkriten is fan fierren de Van Harenstsjerke al te sjen.

Hast alle jierren hawwe se dêr yn Sint-Anne in Rembrandtmerk. Net omdat de ferneamde skilder Rembrandt van Rijn dêrwei kaam, mar omdat syn frou Saskia van Uylenburgh foar in grut part yn Fryslân hikke en tein wie en, neidat har âlden stoarn wiene, by har âldste suster Hiskia yn Sint-Anne wenne. Nei harren boargerlik houlik yn 1634 yn Amsterdam boasken Rembrandt en Saskia yn de tsjerke fan Sint-Anne.

Op de earste sneon fan augustus, dit jier al foar de tolfde kear, wurdt der yn Sint-Anne om de tsjerke hinne in keunstmerk holden. It bysûndere is dat dêr byldhouwers, skilders, hout- en glêsbewurkers en oare ambachtslju oan mei dogge, mar ek op ferskillende, wikseljende plakken muzikanten spylje en dat oeral tagelyk in soad minsken yn histoaryske dracht omrinne. Men kin sels Rembrandt- en Saskiafiguranten tsjinkomme.

Dit jier wie der in spesjale gast, en wol Edwin Rutten, oanwêzich, dy’t ûnder begelieding fan alle muzikanten mei-inoar, en fansels mei fjoer en foarsje it bekende liet ‘Deze vuist op deze vuist’ út de Film van Ome Willem song.

It moaie fan de merk is dat der mei in tema wurke wurdt en dat de kwaliteit fan de standhâlders heech is. Der steane net allinnich mar potsjes en pântsjes te keap. De bern kinne der skilderje en men kin der guod taksearje litte. Mei sa’n fyftich kreammen is it net te grut en goed oersichtlik, en it wie lokkich in grut part fan de dei drûch.

Koartsein in gearkommen fan keunstners, muzikanten en oare minsken yn in noflike sfear, dêr’t de kwaliteit by boppe kwantiteit giet.

Matthijs Verkuijl