Reade Krús kriget 120 goudstêven dy’t yn Switserske trein efterlitten wiene

It Ynternasjonaal Komitee fan it Reade Krús (ICRK) kriget 120 goudstêven oerlange dy’t fjouwer jier lyn yn in trein yn Switserlân benefterlitten wiene. Nettsjinsteande fjouwer jier sykjen is de eigener fan de stêven net fûn.

In meiwurker fan de spoarwegen fûn yn oktober 2019 in plestik pûde yn in trein fan Sankt Gallen nei Luzern. Dêr siet in pakketsje yn mei de tekst ‘weardefolle foarwerpen ICRK’. De ynhâld: 120 lytse gouden stêven mei in gewicht fan mei-inoar fjouwer kilo. Dy hawwe no in wearde fan likernôch 210.000 euro.

De autoriteiten yn Switserlân hawwe hast fjouwer jier nei de eigener fan de stêven socht, mar dy is net fûn. Der is ek gjin oanlieding om te tinken dat der in keppeling mei kriminele saken is. Trije jier lyn makke de iepenbier oankleier yn Luzern bekend dat de eigener noch fiif jier de tiid hie om him te melden. Dochs is ferline wike freed bepaald dat de goudstêven no al nei it Reade Krús geane. Dat wie neffens de oankleier nei alle gedachten de bedoeling fan de ûnbekende eigener.