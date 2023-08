Protte aktiviteiten by Iepen Monumintedei en Utfestival yn Wâldsein

Op Iepen Monumintedei/Utfestival, sneon 9 septimber, binne der yn Wâldsein wer in protte aktiviteiten foar ‘jong en âlder’. Ferspraat oer it doarpssintrum binne der fan 11.00 oant 17.00 oere 25 aktiviteiten op tolve lokaasjes. Alles mei frije tagong.

Monuminterûte troch it doarp

Der is in feestlike monuminte- en festivalrûte troch de âlde kearn fan it doarp by mûnen, tsjerken en oare histoaryske gebouwen lâns. De rûte wurdt opfleure mei flachjes, eksposysjes, strjitteäter en muzyk. De mûnen, tsjerken en âldheidskeamer De Parel binne iepen foar besichtiging. Nij dit jier binne dichters/ferhalefertellers fan FRYX, in Fryske sprekwurdepuzel, in ‘dûns- en beweechplein’ en nije ynformaasjebuordsjes fan de Historische Kring Wâldsein.

Muzyk troch it hiele doarp

It Mienskipsorkest, de koaren Om ’e Nocht en de Pôllesjongers út Wâldsein, de Fryske folkgroep Reizger út Riis en Vocal Group Keatling fan De Jouwer meitsje muzyk by monuminten oan de rûte, by de hoareka en it multyfunksjoneel sintrum.

En der is mear:

– De bekende Boeremerk fan Wâldsein komt op de sneon mei in ekstra edysje;

– It Farren mei ferhalen mei ferskate skippen is in fertroud programmaûnderdiel;

– By de Loswâl is in ‘dûns- en beweechplein’, m.m.f. ûnder mear de Gymnastykferiening Wâldsein, Fit Wâldsein en Atrium on Tour mei dûns en muzyk;

– Der binne klassike skippen en wetteraktiviteiten yn de passantehaven;

– Yn it multyfunksjoneel sintrum is in berneprogramma fan InkiPinki mei poppeteäter en sminkerij;

– By it Jeugdhonk Yn ’e Romte binne aktiviteiten foar de âldere jongelju;

– By it multyfunksjoneel sintrum binne ynformaasjediskes fan de Historische Kring en PROP Theatercollectief;

– De Wâldseinster hoareka mei syn terrassen soarget wer foar hapkes, drinken en gesellichheid;

– In feestlik ein mei Matinee by it multyfunksjoneel sintrum fan 16.00 oere ôf mei Mienskipsorkest en Pôllesjongers.

Foar it parkearjen jouwe ferwiisbuorden de rûte nei de parkearplakken deunby it sintrum oan. Der is in programmafolder beskikber mei rûtekaart en alle lokaasjes en tiden. Dy is ek te rieplachtsjen fia de websiden www.welkominwoudsend.nl en www.woudsendonline.nl. It ynformaasjeadres is woudsendpromotie@gmail.com.