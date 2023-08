PC Frjentsjer op twa lokaasjes

De PC yn Frjentsjer is fanwegen it waar letter úteinset, nammentlik om 12.00 oere. Boppedat wurde yn de earste en twadde omloop guon partijen net op it Sjûkelân ferkeatst, mar op in fuotbalfjild oan de Hertog van Saxenlaan.

De dei begûn drûch, mar fan ‘e moarn sette it al op in reinen. Dêr komt mooglik tonger en heil by.

De PC stiet woansdei 2 augustus de hiele dei sintraal by Omrop Fryslân. Fan de earste oant de lêste slach kin men de wedstriid streekrjocht folgje op de radio en fia in livebloch op de webside en de app. Fan 14.00 oere ôf is de wedstriid streekrjocht op telefyzje en fia de stream op de webside te sjen.

Op telefyzje kin men nei streekrjochte bylden fan de wedstriden op it Sjûkelân sjen. Fan de partijen dy’t op it fuotbalfjild keatst wurde, sille de hichtepunten yn de streekrjochte útstjoering foarby komme. Foar de radio is der in ferslachjouwer dy’t de earste twa omlopen oan de Hertog van Saxenlaan folget.

Boarne: Omrop Fryslân