Op see ferlerne earring nei 23 jier werom by fisker út Den Oever

Siuwske fiskers hawwe ferline wike in gouden earbel fûn dy’t in oare fisker 23 jier lyn op see ferlear. “It is ûnfoarstelber”, seit de eigener fan de earbel tsjin NH Nieuws.

Henk Kuiper kocht de earring yn 1985. Binnenyn it sieraad is fiskkotter WR70 te sjen. De gouden earring is in iuwenâlde tradysje ûnder Nederlânske fiskers. Faak is op sa’n earbel in skip of in oare maritime ôfbylding te sjen. Om it jier 2000 hinne ferlear de fisker út Den Oever syn earbel op see wylst er nei tong oan it fiskjen wie op dyselde WR70. “Ik ha noch socht op it dek en thús, mar as er yn see leit dat fynst ‘m nea mear”, seit Kuiper tsjin de omrop.

Ferline wike seach in stazjêr op de Siuwske fiskkotter YE-118 nei it fiskjen wat glinsterjen op ’e boat. Hy seach al gau dat it om in earbel fan in oare fisker gean moast, dy’t mei de fangst meikommen wie. “De WR en de 7 wiene noch te sjen”, fertelt skipper Robbert Mol. Hy besleat it sieraad op Facebook te dielen. Kuiper seach de foto foarby kommen, mar der begûn net fuortdaliks in lampke te brânen. “It kaam my wol bekend foar, mar ik siet doe mei de holle earne oars. In pear oeren letter stjoerde myn broer in berjochtsje mei: “Dat is dyn earbel.”

Sonken

Kuiper koe it sieraad by de Siuwske fiskers ophelje yn Den Helder. Hoewol’t er tige bliid is dat er syn earbel werom hat, lit it sieraad him ek oan in heftich barren op de WR70 weromtinke. “Dêr binne we by Skylge mei sonken. Dêr giet my noch de grize fan oer de grouwe.” De bemanningsleden oerlibben it barren op 4 novimber 1987 allegearre.

De fisker sil de earbel net mear drage, mar wol ynlistje. “Ik bin bang dat ik him wer ferlies.”