Noardseestrannen wer himmele

Stichting De Noordzee hat fan 1 oant en mei 15 augustus de hiele Nederlânske kust skjinmakke, fan Skiermûntseach oant Cadzand. Dat waard dien mei 1.827 frijwilligers, dy’t yn tritich etappen 6.081 kilo ôffal en 27.854 sigarette-eintsjes oprommen.

Dy sigarette-eintsjes waarden apart holden en teld, omdat dy in typysk foarbyld fan toeristysk ôffal foarmje. It slimst wie dat op it strân fan Zandvoort. Dêr waarden 6.366 fan dy eintsjes fûn. In protte minsken brûke it strân as jiskebak, docht bliken. It opkrijen is krekt as dweiljen mei de kraan iepen. De ein is derfan wei. Dy rotsoai is ferskriklik skealik foar miljeu en natuer; it sit fol giftige stoffen. En dan foel it dit jier ek noch wat ta, want troch it minne waar wie it stiller as oars.

Stichting De Noordzee wol op smookfrije strannen ta. De gemeenten Renesse en Noordwijk hiene dy al en dizze simmer folgen Goeree-Overflakkee en Den Haag. De stichting hopet dat mear gemeenten dêrta beslute. Zandvoort rûn der rouwens net allinne mei sigarette-eintsjes út, dat strân wie ek it smoarchst fan allegearre. Dêr waard 929 kilo ôffal romme.

Bysûndere fynsten wiene der dit jier ek wer. Op Skiermûntseach waard in flesse sterke drank út Bellarûs fûn en op Teksel teesekjes út Myanmar en skjinmakkersguod út Fjetnam. By Egmond aan Zee waarden knalpatroanen foar in pistoal fûn en sawol by Petten as by Scheveningen in mayonêzeferpakking fan Luycks, in bedriuw dat sûnt 1985 net mear bestiet; mear as 38 jaar âld dus. Op de Waadeilannen waard noch wer guod fûn fan de MSC Zoe. By de ramp fan fiif jier lyn sloegen doe 342 konteners oer board. Neffens Wytske Postma, direkteur fan Stichting De Noordzee, fine se faak âld ôffal dat fan fierren komt. Plestik fergiet net. Dêr is gjin oare oplossing foar as it by de boarne oan te pakken: net mear brûke foar ferpakking. Der moatte maatregels nommen wurde om de ôffalkraan ticht te dwaan.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.