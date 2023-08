Man ‘wint’ ton yn kasino, mar kriget inkeld in dinerbon

In man út Goirle tocht foarige moanne dat er in ton wûn hie yn in kasino yn Breda. Nei’t er in kertier op in rôze wolk sitten hie, die bliken dat der sprake wie fan in minsklike flater. De man is teloarsteld dat er as kompensaasje foar de flater inkeld in itensbon krigen hat, seit er tsjin Omrop Brabân.

De man spile op in automaat doe’t syn kast op tilt sloech. “Ik wist net fuortdaliks wat wat der te rêden wie”, seit er tsjin de omrop. Personiel kaam fuort nei de man en syn frou ta. “Hja seine dat we in ton wûn hiene. Myn frou foel hast fan ’e stoel ôf fan de skrik.” Nei lokwinsken troch oare gasten en personielsleden, sei in sjef dat er noch in ekstra kontrôle útfiere soe. “Doe’t er weromkaam sei er dat der in flater makke wie en dat ik net wûn hie. En dat wie it dan.” Neffens de man baalde it kasinopersoniel tige fan de situaasje.

Om it goed te meitsjen krige it pear in dinersjek oanbean. “Dat kostet Holland Casino in pear tientsjes wylst se krekt in flater mei in ton makke hawwe.” De man fynt net dat er dochs noch rjocht op 100.000 euro hat. “Allinnich fyn ik in itensbon bespotlik foar sa’n grutte flater. It is echt in grutte ôfdijer.”

‘Ferfelende flater’

Holland Casino neamt it “in tige ferfelende minsklike flater”, dy’t nea earder foarkommen is. “It hie fansels nea barre mocht en wy hawwe ús ekskuzen derfoar oanbean”, lit it kasino yn in reaksje witte. “It gie om in Mystery Jackpot. Dat binne altyd lytse prizen, yn dit gefal in bedrach fan 88 euro. In meiwurkster hat de meldkoade fan de priis foar in grut jildbedrach oansjoen.” Neffens it kasino wurdt de spylautomaat by in Mystery Jackpot blokkearre, mar wurd der gjin priis op it apparaat meld. Dêrom like it as sloech it apparaat op tilt.

It kasino wol nochris mei de man yn petear om ta in oplossing te kommen.