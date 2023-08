Sneon 19 augustus 2023 jout de Ljouwerter oargelist Peter van der Zwaag in lunchkonsert yn de Sint-Pitertsjerke fan Grou. It konsert begjint om 12.00 oere en duorret trije kertier. It giet foarôf oan Tsjerkepaad, de iepenstelling fan de tsjerke fan 13.30 oant 17.00 oere.

Van der Zwaag (*1986) studearre oargel en klavesimbel oan it Prins Claus Conservatorium te Grins en is oargelist fan de Grutte of Jakobinertsjerke yn Ljouwert.

It programma sjocht der sa út:

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Praeludium und Fuge in d-moll, op. 37 nr. 3

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

An Wasserflüssen Babylon, BWV 653 (a 2 Clav. et Pedal)

Isfrid Kayser (1712-1771)

Parthia Nr. 1 in D-Dur

1. Concerto (Allegro)

2. Corrente

3. Menuett

4. Passepied

5. Adagio

6. Quique

Johann Ernst Eberlin (1702-1762)

Toccata Octava

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Praeludium und Fuge in C-Dur, BWV 545