Leararetekoart Frysk is soarchlik

It oanhâldende tekoart oan kwalifisearre leararen Frysk bliuwt in punt fan noed. Dat is de Ried fan Europa fan betinken.

De provinsje Fryslân kin frijstellingen jaan foar it lesjaan yn it Frysk. Doel fan de oerheid is om uterlik 2030 alle frijstellingen ferfalle te litten. Dêrtroch sil der úteinlik mear Frysk op skoallen oanbean wurde. Mar de kwaliteit dêrfan stiet faai as de ûnderlizzende ynfrastruktuer net better wurdt. De Ried fan Europa wol dat yn de oplieding fan leararen mear ynvestearre wurdt. Dêrneist soe oan in universiteit in foltiidske heechlearaar Frysk beneamd wurde moatte.

It Ryk stelt no ekstra middels beskikber foar it Frysk. Dat giet om ien kear twa ton foar de kurrikulumferoaring yn 2023. Fan 2024 ôf komt der akke jierren likernôch oardel miljoen ekstra beskikber foar leararen yn it primêr en fuortset ûnderwiis.

Lês de advizen fan de Ried fan Europa.