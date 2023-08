Klokhuis Fragedei foar bern yn NEMO Amsterdam

Wêrom giet in strieljager flugger as it lûd? Hoe ûntstiet in koarstke op in wûne? Hoe wurket in ledlampe? Op sneon 7 oktober 2023 steane yn NEMO Science Museum yn Amsterdam goed fjirtich wittenskippers klear om aardige, orizjinele en bysûndere fragen fan bern te beäntwurdzjen op de Klokhuis Fragedei.

Bern fan sân jier ôf mei in fraach kinne dy no ynstjoere fia hetklokhuis.nl/vragendag-vraag. De bern fan wa’t de fraach selektearre wurdt, krije tagongskaarten foar de Fragedei en in persoanlik moeting mei in echte wittenskipper. Fragen kinne ynstjoerd wurde oant freed 1 septimber 12.00 oere. Op de Klokhûs Fragedei binne ek alle Klokhûs-presintatoaren oanwêzich.

Oer de Klokhûs Fragedei

Op de Klokhûs Fragedei besykje de wittenskippers mei help fan attributen, proefkes en demonstraasjes de antwurden te yllustrearjen. Dy wittenskippers komme út ferskate fakgebieten, lykas biology, neurowittenskippen, sportpsychology, natuerkunde en gemyske technology. Sneon 7 oktober stiet alhiel yn it teken fan nijsgjirrigens, fragen stelle en ûndersykje.

Der is dan ek noch mear te dwaan. Bern kinne meidwaan oan de Freegje-mar-raak-show, dêr’t wittenskippers yn in race tsjin de klok yn besykje om safolle mooglik fragen út it publyk te beäntwurdzjen. Yn in lêzing troch in wittenskipper wurdt ien fan de ynstjoerde fragen foar in grut publyk beäntwurde mei help fan spannende proefkes. Bern kinne yn de Klokhûs-kwis ek de eigen kennis teste.

Mear ynformaasje oer de Klokhûs Fragedei is te finen op hetklokhuis.nl/vragendag.

Besjoch in promofilmke: