Kleasterrûntsje Boalsert-Hartwert

Kommende sneon, 26 augustus, wurdt der in saneamd kleasterrûntsje fan Tsjerkepaad organisearre: út Boalsert wei nei Hartwert, nei it plak fan it eardere kleaster Blomkamp of Aldekleaster.

Dêr stiet sûnt 10 juny – troch de frijwillige ynset fan in protte minsken út Hartwert en omkriten – in prachtich en stylfol tinkteken mei in protte ynformaasje oer de rol fan it kleaster yn ’e skiednis fan Fryslân. It kleaster sels is neat mear fan oer, mar it monumint mei de rekonstruksje op ’e ynformaasjebuorden jout in goede yndruk.

Dy’t meirinne wol wurdt tusken 9.30 en 10.00 oere yn ’e Meniste tsjerke te Boalsert ferwachte. Dêr sil Liuwe H. Westra fan Lollum wat oer it kleaster fertelle. Nei de kofje giet de kuiertocht troch it lân nei Hartwert. De dielnimmers krije dêr sop by harren sels meinommen middeisbrochje. Dan giet de tocht nei Boalsert werom. Alles mei-inoar is it in goede tsien kilometer.

De ûnkosten binne € 10 (foar kofje en tee en sop).

Oanjaan by g.s.groeneveld@ziggo.nl mei de fermelding: Kleasterkuier Blomkamp.

Mear ynformaasje oer it monumint: https://belevingspunt-bloemkamp.jimdosite.com/

Mear ynformaasje oer de kuiertocht: https://www.tsjerkepaad.nl/nieuws/kleasterruntsje