Keramykmuseum Prinsessehof keapet antyslavernijmedaljon Wedgwood

Keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert hat koartlyn in antyslavernijmedaljon fan Wedgwood op in feiling oankocht. It medaljon waard fan 1787 ôf produsearre en ferspraat troch Josiah Wedgwood (1730-1795), grûnlizzer fan it noch hieltyd tige bekende fabryk. Josiah Wedgwood wie in útsprutsen abolisjonist en aktyf lid fan de Society for the Abolition of the Slave Trade.

De foarútstribjende en tige suksesfolle keramykfabrikant fersprate de medaljons foar eigen rekken by gearkomsten fan de Society for the Abolition of the Slave Trade en ûnder pommeranten yn Ingelân en Amearika. Wedgwood stjoerde sels ferskate eksimplaren nei Benjamin Franklin, de grûnlizzer fan de Feriene Steaten. De medaljons koene montearre droegen wurde as spjelde, yn in huoddespjelde of ferwurke wurde yn in snúfdoaze. It troch it museum oankochte eksimplaar is net montearre, mar de ynkepingen yn en lytse skeakelingen oan ’e râne yllustrearje moai hoe’t it medaljon ea in gebrûksfoarwerp west hat.

Kanteling yn ’e skiednis

De krêftige foarstelling waard ûntliend oan in troch yn hegere fermiddens brûkt segel en nei alle gedachten modellearre troch William Hackwood, de bêste modelleur fan it fabryk. Sintraal is ôfbylde in yn ’e boeiens sleine swarte man, mei dêromhinne de tekst: ‘Am I not a man and a brother’. It medaljon is yn grutte hoemannichte produsearre en yn ferskate wichtige museumkolleksjes binne eksimplaren opnommen, benammen yn Ingelân en Amearika. De oankeap jout kleur oan ien fan de wichtichste fernijers yn de skiednis fan de Europeeske keramyk.

De oankeap makke it foar it museum mooglik om te fertellen oer de oanrin nei in wichtich kantelpunt yn ’e skiednis. It ferhaal wurdt fierder yllustrearre troch in ek op de feiling oankochte Frânske Empirefaas (likernôch 1815-1830), mei in allegoaryske foarstelling fan de ôfskaffing fan de slavernij.