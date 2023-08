Jofel Kultuerdei op snein 10 septimber

Jofel Kultuer, in joadske kulturele dei foar elkenien, fiert de 13de edysje op snein 10 septimber 2023 yn Tresoar. Dy deis wurde yn ynformele sfear ûnderskate lêzingen en wurkateliers oer joadske tema’s oanbean en kin men fan de joadske keuken genietsje.

In bytsje noard – in bytsje joadsk – in bytsje kultuer

Programma:

11.15-11.30 oere: Iepening

1e sesje (11.30-12.30 oere)

– Ton Heijdra en Alice Boegholt: ‘De Amsterdamse School en architect Michel de Klerk’. De Joadske arsjitekt De Klerk wie de grutte ynspirator fan de keunst- en arsjitektuerstreaming;

– Bernard Kemperman: ‘Het huis van Omri’. De Bibelboeken 1 en 2 Keningen fertelle oer de skiednis fan Israel en Juda út in teologysk perspektyf wei. Troch gebrûk te meitsjen fan tekstkrityk en oare boarnen fertelle moderne histoarisy in wat oar ferhaal.

12.30-13.30 oere: Itensskoft

2e sesje (13.30-14.30 oere)

– Wout van Bekkum: ‘Tussen godsdienst en wetenschap: kennismaking met de filosoof Maimonides (1135-1204)’. Syn tinken wie sa wichtich dat er yn it Latyn oerset is en Spinoza ynspirearre hat;

– Jeroen Brinkman: ‘De Duits-Joodse dichter Paul Celan (1920-1970), syn gedicht ‘Todesfuge’ en hoe’t it yn it ûnderwiis ynset wurdt om it oantinken oan de slachtoffers fan de Holokaust libben te hâlden.

14.30-15.00 oere: Skoft

3e sesje (15.00-15.45 oere)

– Maurice Heeremans en Niki Hiemstra oer: ‘Het archief van Opperrabbijn Abraham Salomon Levisson tijdens de Tweede Wereldoorlog’;

– Mirjam Schwarz: ‘Ik hoop dat alles weer gewoon wordt’. It boek, skreaun troch Mirjam Schwarz tegearre mei Hans Bouman, giet oer Thea Windmuller en har grutte leafde, de Dútsk-Joadske flechtling Wolfgang Maas. Fia foto’s, brieven, Thea’s deiboek en oare dokuminten kriget de lêzer stap foar stap ynsjoch yn in feralterearjende famyljeskiednis en de benearjende sfear fan ferbean, ferfolging en de ûnderdûk op it Fryske plattelân. In swide leafdes- en famyljeskiednis.

15.45-16.15 oere: Skoft

4e sesje (16:15-17:00 oere)

– Ronit Nikolsky: ‘The Road Was Very Hard for Me: The Letters of Avraham-Yitshak Motolansky’. Hy is bekend as de Cheider-learaar fan Haim Weitzman, de earste presidint fan de steat Israel. (Lêzing yn it Ingelsk.)

– Bernard Kemperman: ‘Introductie tot het Hebreeuwse schrift’. Proefles oer it Hebriuwsk alfabet en de letter tafoege klinkertekens.

Ynskriuwing:

Tagongskaarten foar € 10 de persoan binne inkeld yn it foar te bestellen o/m freed 8 septimber 24.00 oere. (Stipers binne wolkom.) Mocht Jofel net trochgean, dan wurde kaarten werombetelle. Kontakt: Jofel.cultuur@gmail.com.