It drama by de Ewoldtsbrêge, misdied of in ûngelok? (ferhaal)

Abel Ewoldt die op 4 maart 1906 syn yntree as dûmny yn Weinterp. Dêr troude hy mei de sân jier jongere, kreaze Geartsje Leenstra. Hy hie lykwols grutte muoite mei it sânde gebod. Al gau betrape syn skoanmem him derop dat er de hannen net thúshâlde koe as de tsjinstfaam by him yn ’e buert wie. Dêrnei ferfear er al gau-eftich nei de herfoarme gemeente Eastersee-Ychten. Dêr wiene se bliid mei de komst fan de jonge, joviale en redenrike predikant. Dochs wie him de begearte nei oare froulju dêr ek te sterk en dat bleau net ferburgen. Hy en syn frou krigen trije bern, in jonge en twa famkes, mar troch dat soarte fan misstappen wie it fansels net in goed houlik.

Hja hiene in tsjinstfaam, Grytsje Bosma, dy’t út Eastersee kaam. Fan har koe de dûmny ek net ôfbliuwe en dat waard sjoen. Sadwaande kamen der klachten by it klassikaal bestjoer. De dûmny waard tydlik út it amt set, mar nei ûndersyk frijsprutsen.

Yn 1909 wie der in nije klacht fanwegen ‘in ûnkristlike libbenswannel’ en it provinsjaal tsjerkebestjoer sette him fannijs foar in jier op non-aktyf, mei ynhâlding fan in part fan syn traktemint. De dûmny ferbruts dêrnei de ferhâlding mei Grytsje, dy’t doe de doar út moast. Hy sei betterskip ta en dêrnei mocht er fan de tsjerkeried syn amt wer fuortsette.

De nije tsjinstfaam, Lamkje van Zanden út Rottum, koe er ek net mei rêst litte. Dat kaam fansels de relaasje mei syn frou net te’n goede, mei in soad rûzje as gefolch. Yn 1911 gie dûmnysmefrou in skoftsje mei de bern nei har âlden yn Weinterp. Se koe it net mear úthâlde. Ewoldt en Lamkje hiene doe hielendal frij spul. Nei in poaske kaam dûmnysmefrou wer thús en kaam it ta in fersoening. Lamkje krige in baan yn Ljouwert, mar dat betsjutte net dat Ewoldt har net mear seach. Hy socht har noch geregeld op. De tsjerkeried hie it klassikaal bestjoer ynljochte oer dûmny syn ûnkristlike libbenswize. Dat bestjoer soe dêr op 21 febrewaris 1912 oer gear.

Op 15 febrewaris hie Ewoldt wer nei Lamkje yn Ljouwert west, en wie er let thúskommen. De oare deis hie dûmnysmefrou op ’e fyts nei Snits west. Mei har man hie se ôfpraat dat dy har dy jûns ophelje soe yn de Hommerts, dêr’t in sweager fan harren wenne. De jûns tsjin tsienen giene se tegearre op hûs oan. It wie damp waar, mar de lantearnen op de fyts joegen wol goed ljocht. Der wie fierder gjin ferkear op de dyk. Neffens de bewearing fan Ewoldt fytste hy foarop en Geartsje efter him. By in tille oer in brede sleat, earne tusken de Wellebrêge en Spannenboarch, hearde Ewoldt in plomp. Wat die bliken? Syn frou wie yn it wetter rekke. Hy besocht har wer op ’e wâl te krijen, mar dat slagge net, dat hy gie om help nei in hûs dêr tichteby. Twa manlju giene mei, mar doe’t se mei harren trijen by de tille kamen wie Geartsje al ferstoarn.

De oare deis waard de dûmny troch de plysje ophelle foar in ferhear. It fermoeden wie dat Ewoldt syn frou earst fan kant brocht en doe yn it wetter sakje litten hie. Der waard troch justysje in djipgeand ûndersyk dien. De pleatslike dokter rapportearre dat de frou yn it wetter telâne kommen wie neidat se op de ien of oare wize om it libben brocht wie.

De rjochtsaak wie op 23 april 1912 op it Hearrenfean. De fertochte, Abel Ewoldt, 33 jier, berne yn Sleat en no wenjend yn Eastersee en op it stuit detinearre yn de finzenis op it Hearrenfean wie dage omdat er op de jûn fan 16 febrewaris 1912 ûnder Tsjerkgaast syn frou Geartsje Leenstra opsetlik fan it libben berôve hie, troch har te wurgjen, dêr’t se troch stikt wie, en har tsjin de holle te traapjen en har de kiel ticht te knipen, sadat se troch fersmoaring ferstoarn wie en har dêrnei yn it wetter smiten hie.

Der wiene 25 tsjûgen oproppen, ûnder oaren in pear saakkundigen, wylst ek in saakkundige foar de ferdigening oproppen wie. Der wiene in soad minsken op de rjochtsaak ôfkommen. It lêzen fan de stikken duorre trije kertier.

De fertochte fertelde dat doe’t er noch dûmny wie yn Weinterp, der wolris wat strideraasjes west hiene tusken him en syn frou. It tydlik út it amt setten wie yn Eastersee. Hy woe him net útlitte oer de ferhâlding tusken him en de tsjinstfaam. Hy wie fan betinken dat dy kwestje by de tsjerklike tucht hearde.

De rjochter frege him earnstich oft er de tsjinstfaam, Lamkje van Zanden, ek tasein hie dat hy mei har trouwe soe sa gau as er fan syn frou skieden wie, of as se stoarn wie. De fertochte koe him dêr neat fan yn it sin bringe. Wol dat er sein hie dat, as de ferhâlding sa bleau, hy dan fan har skiede woe. De fertochte koe der ek net by hoe’t it koe dat it lyk it keunstgebit kwyt wie en hoe’t it koe dat se ferwûne wie. Hy bleau pertinint by syn sizzen dat er har neat oandien hie.

Omdat der neffens it oardiel fan de rjochter oan it foarûndersyk en de seksje op it lyk nochal wat mankearre, waard de predikant frijsprutsen.

Ewoldt is troch it klassikaal bestjoer fanwegen syn amoereuze aventoeren út syn amt set. Hy troude letter mei Lamkje en it pear is dêrnei ferhuze nei Haarlem, dêr’t er in boekwinkel begûn.

Jangerben Mulder

Boarne: Friese Koerier fan 4 desimber 1965

Noat

Yn de Hepkema (offisjeel Nieuwsblad voor Friesland) fan 8 juny 1912 stiet in wiidweidich ferslach fan wol fjouwer siden. Dat is op Delpher te finen.