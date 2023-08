Iepen atelier Claudy Jongstra yn Frysk Museum

Op tongersdei 7 en freed 8 septimber komt Claudy Jongstra nei it Frysk Museum. Dy dagen restaurearret de keunstner ien fan har grutste keunstwurken: it wandkleed Frisian Landscape dat se yn 2013 spesjaal foar de iepening fan it nije Frysk Museum makke.

Tsien jier nei de iepening moat benammen de kleur giel ferfarske wurde. It is in unike kâns om de ynternasjonaal bekende keunstner oan it wurk te sjen, want besikers kinne de restauraasje fan it wandkleed yn de hal fan it museum libbensliif folgje. Jongstra jout op freedtemiddei yn de teäterseal fan it museum ek in lêzing oer har wurk. It iepen atelier fan Claudy Jongstra is ûnder de iepeningstiden fergees te besjen. It kolleezje kin ek fergees folge wurde. Fan tefoaren oanmelde is dan wol needsaaklik. Mear ynformaasje is te finen op friesmuseum.nl/claudyjongstra.

Kolleezje

By it kolleezje giet frou Jongstra op har wurk en wurkproses yn. Hja fertelt ek oer de wrâldwide ôffalberch oan wol en gemyske fervestoffen dy’t it miljeu fersmoargje. It is in aktivistysk en ynspirearjend ferhaal oer hoe’t wy leafdefoller mei de ierde omgean kinne, hoe’t frou Jongstra dat docht en hoe’t se dat yn ’e takomst útwreidzje wol. It kolleezje begjint op freed 8 septimber om 16.00 oere en duorret in oere. Oanmelde kin fia friesmuseum.nl/claudyjongstra.

‘Frisian Landscape’

It wolfilten wandkleed ‘Frisian Landscape’ is in keunstwurk fan 6.50 by 25 meter. Frou Jongstra krige yn 2009 de opdracht fan it Frysk Museum om in keunstwurk te ûntwerpen foar de hal fan it Frysk Museum. Mei in ploech fan tolve meiwurkers hat de keunstner der fjouwer jier oan wurke. It belibjen fan loft, ljocht en ierde fan Fryslân binne it útgongspunt. “As ik oan Fryslân tink, dan tink ik oan de wjerstribbige klaaigrûn, de swide loften en it ferneamde ljocht”, seit frou Jongstra. It tapyt is makke fan wol en side dy’t mei natuerlike stoffen ferve binne: kosjenile (purper), yndigo (blau) en reseda (giel). In ryk dekorearre 18e-iuwske knooptechnyk, gûpuere, markearret dêr de kime yn.

Oer Claudy Jongstra

Keunstner en eko-aktiviste Claudy Jongstra (Roermond, 1963) is nasjonaal en ynternasjonaal bekend. Har wurk is oer de hiele wrâld te sjen en opnommen yn partikuliere, bedriuws-, en museumkolleksjes fan ûnder oaren it Amsterdamske Stedsmuseum, it Ryksmuseum, it Victoria & Albert Museum yn Londen en it San Francisco Museum of Modern Art. It Frysk Museum hat de grutste kolleksje fan har wurken. It monumintale en byldbepalende wandkleed yn ’e hal fan it Frysk Museum is ien fan har grutste keunstwurken.

Tsien jier Frysk Museum

Op 13 septimber 2013 iepene Keninginne Máxima it nije gebou yn it hert fan Ljouwert. Dêrmei waard it Frysk Museum it earste folslein nij boude Nederlânske museum fan de 21e iuw. Yn it ramt fan dat tsienjierrich jubileum, ropt it museum minsken op om persoanlike ferhalen yn te stjoeren. It museum fiert feest om de wike fan 13 septimber 2023 hinne, mei in fergees wykein, aktiviteiten foar de hiele húshâlding en mear. Meikoarten wurdt dat programma bekend makke.