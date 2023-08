Hinrichs Wäänte en Wuchtere winne de fjirde Seelter kroechkwis

Oft it no oer sport, skiednis of it Sealterfrysk gie: Hinrichs Wäänte en Wuchtere wisten fan alle ûnderwerpen in protte ôf. Mei 42,5 fan de 45 punten wie de ploech fan fiif de dúdlike winner fan de fjirde Seelter kroechkwis. Dat barde freed yn Fintjen’s Kleiner Pub yn Roomelse (Dútsk: Ramsloh). Lykas yn de foarige edysjes lies presintatrise Dagmar Heyen de fragen earst yn it Sealterfrysk foar en dêrnei yn it Dútsk, sadat dielnimmers mei kennis fan it Sealterfrysk in foarsprong hiene.

Wylst de lytse kroech meastentiids folboekt is foar de Seelter kroechkwis, diene dizze kear mar seis ploegen mei. Dat hie wol te krijen mei it feit dat in protte op fakânsje wiene, tinkt Henk Wolf fan it Seeltersk Kontoor, dy’t sels diskear om fakânsjeredenen ek ôfwêzich wie. “De sfear wie teminsten goed”, seit Johannes Norrenbrock, dy’t de kwisfragen makke hie en diskear allinnich de sjuery foarme.

Hinrichs Wäänte en Wuchtere krigen foar harren bysûndere optreden in drankbon fan 50 euro. It twadde plak wie foar Do Wieshoaken, dy’t 38,5 punten skoarde en mei in bon fan 30 euro nei hûs gie. De partoeren Theatergruppe Sedelsberg en Quiz-Ninjas einigen op it dield tredde plak mei elk 37 punten. Sy krigen bonnen fan 20 euro.