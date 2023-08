Hein Jaap Hilarides: Renault-rijer

Stikky

Ik bin ’n Renault-rijer. Al twintig jaar rij ik alleen maar in ’n Renault. Ik begon met ’n Twingo. Die nam ik over fan ôns bep. Doe kocht ik sels ’n Twingo. Prachtige karrechy.

Met die tweede Twingo kreeg ik ’n anrijing. Ik ston met ’n kunde foor ’n stoplicht. ’n Sinees stel reed achter bij ôns op en doe batsten wij tun de auto foor ôns. ’n Kop-steert-botsing. De auto total-loss.

Derna reed ik ’n hutsy in ’n ouwe Laguna-dizel. Dat waar heel noflik. Maar de wagen kwam niet meer deur de keuring. Dat doe kocht ik ’n tweedehâns Mégane met niet al te feul op ’e teller. Achterôf ’n beste koop.

Foor myn Renault-perioade waar ik lykswel ’n Opel-man. Ons hait had ’n Ascona en die nam ik over doe’t ik myn rijbewiis haald had. Ik reed eerst in ’n groene en doe in ’n blauwe Ascona. Die leste reed op gas.

Tussendeur had ik nag ’n Mitsubishi. Dat waar de mooiste auto die’t ik ooit had hew. Hij koste 500 gulden en ’t waar ’n Space Wagon. Ok letterlik. Wat ’n prachtig ding!

Maar soa’t ik saai, ik bin ’n Renault-rijer. Ik rij al acht jaar in de Mégane. Ik bin trou an myn merk. Sou dat ’n Renault-rijer útmake? Of sêge alle autobesitters dat fan hursels?