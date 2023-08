Gurbe de Garnaal (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Gurbe de Garnaal

is eins mar in saai figuer.

Hy is al jierren troud mei Grytsje,

en oerdei docht er in ferrekt bytsje.

Let fan ’t bêd en dan krantlêze,

mear sil it moarns echt net wêze.

Middeis efkes langút,

want dan hat er de put der al wer út.

Jûns nei it iten leit er foar de tv,

en komt Grytsje mei in kopke tee.

Dat Gurbe noait wat docht,

dêrfan hat se al tiden har nocht.

Op in jûn begjint se der oer,

en dan wurdt Gurbe poer.

Hy giet oerein en set ôf op ’e fyts,

it hûs is him op dat stuit even te lyts.

Hy giet nei it kafee

en fertelt dêr oer syn ach en wee.

Do moatst wat pit ha sizze de mannen oan de taap,

lit dyn Grytsje mar ris wat sjen knaap.

Yn in pûdsje jouwe se him wat pillen mei,

dy moat er ynnimme moarn oerdei.

Gurbe docht wat se him sein ha,

en is dêrnei net mear te hâlden al is it noch sa.

De pillen ha him hielendal yn de macht,

hy is aktyf en bliuwt wekker dei en nacht.

Grytsje seit doch mar gau wer normaal,

want no bist sa stoned as in garnaal.

Folkje Koster