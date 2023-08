Frysk Museum fiert 10-jierrich jubileum fan nij gebou mei feestprogramma

Op 13 septimber 2013 iepene Keninginne Máxima it nagelnije Frysk Museum yn it hert fan Ljouwert. Dêrmei waard it museum it earste folslein nij boude Nederlânske museum fan de 21e iuw. Yn it ramt fan dat tsienjierrich jubileum fiert it museum feest.

Sneon 16 en snein 17 septimber is de tagong foar elkenien fergees, as traktaasje fan it museum dat syn jierdei fiert. Der binne spesjale rûnliedingen troch û.o. de direkteur fan it museum en it haad befeiliging. De besikers kinne oanskowe by wurkateliers en fergees de nijste útstallingen ûntdekke. Om wis te wêzen fan tagong, wurdt reservearjen fia de webside oanret.

De rigen foar it museum, de Fryske Motor, it Wytsingskip, de Escheriaanske projekten yn 2018; yn tsien jier tiid is in protte bard. Hoe wichtich kultuer, identiteit en erfgoed foar Friezen is, blykt wol út it feit dat mar leafst ien op de trije ynwenners fan de provinsje (geregeld) nei it museum giet. It nije gebou en goedrinnende útstallingen as Alma-Tadema: klassike ferlieding en Escher op reis soargen net allinnich foar in gefoel fan grutskens en ienheid, se leveren troch it grutte tal kultuertoeristen ek ekonomysk in protte foar de provinsje op. In protte besikers kamen bûten it toeristysk seizoen nei de provinsje en oernachten of ieten in hapke. Maatskiplik sjoen krige it museum ek in gruttere rol, allinnich al trochdat it op it plein ynienen in stik sichtberder wie. It nije museum bea mear romte om learlingen en studinten út hiel Fryslân te ûntfangen, en dêr meitsje de skoallen noch hieltyd tankber gebrûk fan. Skoalbern binne bygelyks manmachtich oan it breidzjen slein (Breidzje!, 2016) of stoarten har yn âlde, Fryske ambachten (Éric van Hove: Fenduq, 2019). It museum wûn, troch it manmachtige stimmen fan alle fans en Friezen, yn 2015 sels de lanlike Museumpriis.

Op it mêd fan de kolleksje binne njonken prachtige oankeapen, fan Entrance of the Theatre fan Sir Lawrence Alma-Tadema (2015) – in kaaiwurk yn syn oeuvre en de grutste oankeap fan it museum ea – oant in Fryske Mondriaan (2023), ek stappen set yn de tagonklikens fan de enoarme kolleksje. Troch digitalisearjen, mar ek troch it útlienen oan oare musea. De kolleksje dy’t it Frysk Museum beheart, is permanint op mear as hûndert lokaasjes te sjen. De drompel foar it lienen fan dy kolleksje troch oare Fryske musea is koartlyn noch tige ferlege troch in nije oerienkomst mei it Keninklik Frysk Genoatskip yn 2022.

Takomst

Mei goed 200.000 foarwerpen herberget it Frysk Museum de grutste provinsjale kolleksje fan Nederlân. Der bart in protte efter de skermen. Der wurde bygelyks ûnderwiisprogramma’s ûntwikkele, sadat de nije generaasje ek yn ’e kunde komt mei de rike skiednis fan syn provinsje. It museum hâldt him dwaande mei digitalisearring, sadat minsken op it ynternet yn harren eigen erfgoed, skilderijen, hjoeddeiske keunst en archeology sneupe kinne. It ferleegjen fan de drompel ta kultuer stiet ek heech op ’e aginda, troch it organisearjen fan aktiviteiten foar kwetsbere doelgroepen, lykas de spesjale rûnliedingen foar minsken mei demintens, fergeze bernewurkateliers op sneinen, gearwurkingen mei Flechtlingewurk en gebeartetaalrûnliedingen. It museum hopet dy line fuortsette te kinnen en makket him op foar de takomst mei û.o. it projekt Frysk Museum op paad. Mei dat mearjierreprojekt geane museumstikken en meiwurkers op reis nei de doarpen, stêden en eilannen yn Fryslân.

Besitesifers

Underwilens hat it ‘nije’ Frysk Museum sûnt de weriepening 1,4 miljoen besikers ûntfange kinnen. Mei útsjitters nei ûnderen troch de tichtplichtmaatregels yn ferbân mei de koroanagoarre yn 2021 mei 67.000 besikers. En útsjitters nei boppen, lykas it topjier fan Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân yn 2018 mei 350.000 besikers. It nije museum lûkt hast trije kear safolle besikers as it âlde museum, dat jierliks 55.000 besikers telde.