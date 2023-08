Fotowedstriid leefber plattelân

P10 ropt op om it gesicht fan in leefber plattelân te fotografearjen

De leefberens fan it plattelân is in ûnderwerp dat in protte bepraat wurdt. Mar wat wurdt dêr eins mei bedoeld? Dy fraach stiet sintraal yn de edysje 2023 fan de Henk Aalderink-priis. “Eins sykje wy om de earen, eagen en hannen fan in leefber plattelân”, seit sjueryfoarsitter Lydia van Santen. De bêste fotograaf wint de bysûndere Henk Aalderink-priis en € 2.000.

De fotowedstriid is yn it libben roppen foar de doarpsbewenners, frijwilligersorganisaasjes en gearwurkingspartners fan de 31 plattelânsgemeenten dêr’t de P10 aktyf is. De fotografykriich rint oant en mei snein 15 oktober 2023.

De Henk Aalderink-priis

De Henk Aalderink-priis is in bysûndere priis dy’t troch it gearwurkingsferbân P10 – it gearwurkingsferbân foar plattelânsgemeenten – jierliks útrikt wurdt. Henk Aalderink, ea boargemaster fan de gemeente Bronckhorst, rjochte yn 2008 dat gearwurkingsferbân op. De priis is bedoeld om de krêft fan it plattelân oan de rest fan Nederlân sjen te litten.

Libbene mienskip

Om kâns op de priis te meitsjen moat in foto oer de grutskens en gearhing op it plattelân, oer lânbou-ynnovaasje en oer leefberens yn ’e takomst gean én de romte en dynamyk op it plattelân sjen litte. Lydia van Santen: “Oft it no giet om in buertinisjatyf, bloeiende buorkerij of in libbene mienskip, wy sykje foto’s dy’t de essinsje fan in leefber plattelân fêstlizze.”

Meidwaan

Ynstjoeringen, foarsjoen fan de namme fan de fotograaf, de lokaasje fan de foto en in koarte taljochting moatte foar snein 15 oktober 2023 binnen wêze fia info@p-10.nl. Ekstra bylden, útlis en fideo’s binne wolkom. In profesjonele sjuery beoardielet de foto’s. Dy sjuery bestiet út fakfotograaf Ivo Hutten, programmalieder ‘Elke regio telt’ by it Ministearje fan BZK Saskia Franssen en strategysk adviseur P10 en sjueryfoarsitter Lydia van Santen. Yn novimber sille sy de winner fan de bêste plattelânsfoto buorkundich meitsje.

€ 2.000 en in eksposysjeplak te winnen

De winner wint net allinnich in jildbedrach fan € 2.000, mar eksposearret syn of har keunstwurk ek mei de wintersesje op woansdei 6 desimber. Op dy gearkomste komme de P10-plattelânsgemeenten byinoar. Net allinnich de foto fan de bêste fotograaf, mar de top 10 fan bêste foto’s wurdt dêr eksposearre. It jildbedrach is frij te besteegjen foar de winnende fotograaf.

Yn Fryslân binne fiif gemeenten by P10 oansletten: Weststellingwerf, Noardeast-Fryslân, De Fryske Marren, Opsterlân en Eaststellingwerf.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.p-10.nl.