Foech ûnderwiisynspeksje moat better

De Ried fan Europa fynt dat de Underwiisynspeksje te min mandaat hat om it brûken fan Frysk yn de foarskoalske edukaasje te monitoarjen. De oerheid moat de Underwiisynspeksje better stypje yn it monitoarjen fan de trochgeande learline Frysk. Dat stiet yn in rapport fan in Advyskommisje oer it Ramtferdrach foar de beskerming fan nasjonale minderheden dat okkerdeis útkommen is.

Oare kwestjes dêr’t de Advyskommisje oer yn noed sit, binne it leararetekoart en it Frysk ûnderwiis bûten de basisskoalle. Benammen yn de gruttere plakken is it finen fan Frysktalige berne-opfang dreech. De Advyskommisje tinkt ek dat it belied oer meartaligens en it Frysk yn it heger ûnderwiis negative gefolgen hawwe kin.

De Ried fan de Fryske Beweging en oare Fryske organisaasjes pleitsje der al jierren foar, dat it foech foar de ynspeksje op it Frysk ûnderwiis by de provinsje Fryslân komt. It Ryk wol op dat punt noch hieltyd net om lyk.

Lês de advizen fan de Ried fan Europa.