FNP-fraksje ropt kolleezje op om garnalefiskers te helpen

De garnalefiskers binne der folslein mei oan. Hoewol’t se tonnen ynvestearre hawwe yn it ferduorsumjen fan de skippen, driigje se nei 1 oktober gjin fergunning mear te hawwen om fiskje te kinnen. De FNP-Steatefraksje wol dat it kolleezje der alles oan docht om dy kafkaëske situaasje sa gau mooglik te ferhelpen.

De fiskerij is in wichtige ekonomyske sektor foar de regio. Dy soarget foar in soad bedriuwichheid, ek op de fêste wâl, en is dêrmei fan grut belang foar de mienskip. De garnalefiskers hawwe it op it stuit tige dreech, want hoewol’t de ryksoerheid harren oan de iene kant fertrouwen yn in goede takomst jout, lit dyselde oerheid harren stikke.

FNP-Steatelid Dinie Visser: “It mei fansels net foarkomme dat alle partijen sizze dat it wichtich is om yn duorsumens te ynvestearjen, mar de oerheid, as it derop oankomt, it ôfwitte lit. De fiskers dy’t op oanstean fan it ministearje ynvestearre hawwe, meie net de dupe wurde fan Haachsk treuzeljen by it ferlienen fan de nije fergunning.”

De Steatefraksje wol dat it kolleezje fan Deputearre Steaten him foar harren ynset en mei De Haach yn oerlis giet. Foar it probleem mei de fergunningen moat sa gau mooglik in oplossing komme. Dêrneist ropt de fraksje it kolleezje op om yn oparbeidzjen mei oare oerheden oan belied te wurkjen dat takomst biedt foar de fiskerijsektor oan it Waad en de bedriuwichheid deromhinne. Dat jout ek perspektyf foar de mienskip.