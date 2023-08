Film ‘De reis van de Ranchi’ tiisdei op telefyzje te sjen

Op tiisdei 15 augustus, de deis dat betocht wurdt dat Japan kapitulearre en dêrmei ek yn Azië in ein oan de Twadde Wrâldoarloch kaam, stjoert de NTR op NPO 2 extra de dokumintêre De reis van de Ranchi út.

It is in ferlinge ferzje fan de film dy’t ferline jier fertoand waard op eveneminten yn hiel Nederlân by de lansearring fan de podcastsearje De Ranchi Baby’s. Dêryn spoarde Joost Wilgenhof de 37 poppen op dy’t berne waarden oan board fan it stoomskip De Ranchi, dêr’t militêren en harren famylje nei de Yndonezyske ûnôfhinklikheid yn 1950 hommels mei nei Nederlân reizgen.

Yn de film De reis van de Ranchi fart de sjogger fan Jakarta nei de Javakade yn Amsterdam by alle koördinaten del dêr’t in poppe berne waard. Oan ’e hân fan argyfbylden en it skipssjoernaal fan de kaptein is de sfear oan board te priuwen. Op de tinkbyldige reis reflektearje in stikmannich fan de 37 Ranchi-poppen op harren bysûndere berteplak en hoe’t it koloniale ferline harren libben foarme hat.

De ‘Ranchi Baby’s’, no santigers, krigen gjin bertelân, mar in koördinaat yn harren paspoart. Hja groeiden op yn it nije ‘thúslân’ Nederlân, dat bepaald net op harren en harren traumatisearre âlden siet te wachtsjen. Hja diele in ferline, mar dochs binne harren ferhalen allegearre oars.

Harkje ek nei de podcastrige fan Joost Wilgenhof: De Ranchi Baby’s.

In film fan Tijl Akkermans en Emmie Kollau, op basis fan de podcastsearje fan Joost Wilgenhof. Produksje: Stichting Autres Directions en Aldus’ producties.

Utstoering: tiisdei 15 augustus om 20.30 oere op NPO 2 extra.