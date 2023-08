‘Festina lente’ (hastigje stadich), merk fan ferneamde printer Aldus Manutius

Op bygeande ôfbylding stiet in dolfyn printe dy’t him om in anker slingeret. It is it printersmerk fan de ferneamde Fenesjaanse printer/útjouwer Aldus Manutius (likernôch 1448-1515).

De ôfbylding is in symboalyske werjefte fan it biedwurd ‘Festina lente’ (hastigje stadich). De dolfyn stiet symboal foar faasje en balstjurrigens, de faasje dêr’t it boek him mei ferspraat tanksij de boekdrukkeunst. It anker stiet foar stadigens, de tiid dy’t men nimme moat om in boek te skriuwen. Dêrnjonken is it anker it kristlik symboal foar hoop, trou en stânfêstens.

Yn 1495 stifte Aldus Manutius yn Feneesje in printerij. Hy publisearre in protte klassike wurken fan Grykske en Romeinske auteurs, ûntwurp nije lettertypen en wie ek de ‘útfiner’ fan it boek mei papieren omkaft. De kwaliteit fan syn printwurk lei al tige heech yn in tiid dat boekdrukkeunst noch yn ’e berneskuon stie.

Ta syn útjeften hearre ek wurken fan skriuwer en filosoof Erasmus (1467-1536), dy’t dêrfoar sels nei Feneesje kaam, oanlutsen troch de soarchfâldige útfiering fan Aldus syn boeken. Sa’n tweintich titels fan Erasmus binne bewarre bleaun en dêrfan steane der fiif – dy’t oarspronklik út de biblioteek fan Frjentsjer komme – by Tresoar yn Ljouwert. Tresoar beskikt oer in wurk (Plutarchus’ Moralia) mei dêryn in lofdicht yn it Gryksk oer Aldus Manutius, skreaun troch Erasmus.