Feie Fonyk: De fitaminemaffia

Kollum

Kinst dy tsjintwurdich sels yn Hurdegaryp trochmjitte litte mei in ortomolekulêr wûnderapparaat. Dêr wurde 37 funksjegroepen mei analysearre lykas de lever en it hert. Nei oanlieding dêrfan krigest in advys oer dyn sûnens. Grif om oerstallige suppleminten te keapjen.

Sûnt in pear jier hawwe wy yn Hurdegaryp by de Albert Heijn in AED hingjen. Dat kin hooplik myn hert wer op gong bringe as it stilstean bliuwt. Der binne minsken dy’t in grouwélich mier hawwe oan tatoeaazjes, mei op it boarst in tatoeaazje fan ‘net reanimearje’. Safier gean ik net, mar ik bin net gerêst op de útkomsten fan reanimaasjes. It skynt yn de praktyk tsjin te fallen hoe’t it útpakt: dochs dea of nei de reanimaasje foar it libben skeind. In AED op elke strjithoeke liket my dêrom net in goed idee. Men moat ek gewoan dea gean kinne.

No lês ik yn dat we by de DA brûk meitsje kinne fan in oar wûnder apparaat. Dat is in bioresonânsjetrochmjitter. Ik wist dat net, mar alles op ’e ierde trillet en jout enerzjy ôf. Ek ast dat net fernimst. Stiennen trilje, beammen trilje, ek de kabouters dy’t ûnder sokke beammen skûl hâlde, trilje, mar dan fan benaudens, want der binne minsken dy’t net yn kabouters leauwe en dy slaan kabouters dea en bedobje se, sadat nea ien sizze kin dat se in kabouter sjoen hawwe. (Foar de ynteressearre lêzer: sjoch Popper en syn falsifikaasjeteory).

Om werom te kommen op dat triljen. Ek it liif fan minsken trillet, benammen de wichtichste organen lykas it hert, de nieren en de terms. Dy trillingen kinst mjitte mei in bioresonânsje-apparaat’. Dat makket part út fan de ortomolekulêre genêskeunst. Sok trochmjitten moatst sels betelje. By de DA giet it om 49 euro.

It kin ferkeare. Yn 1881 waard himelsbreed acht kilometer nei it westen, yn Ljouwert, de ‘Vereniging tegen Kwakzalverij’ oprjochte troch de bruorren Bruinsma. Jimme sille begripe dat ik by dy klup socht haw wat dy fan dat wûndere apparaat fynt. It fernuvere my net. Sa warskôget bygelyks âld-foarsitter fan de VtK Cees Renckens yn syn boek Kwakzalvers op kaliloog tsjin alternative genêswizen en al yn 2000 foarseach hy dat fitaminesuppleminten ensfh. yn it alternative sirkwy de nije merk wurde soene. Neffens de VtK is bioresonânsje folsleine ûnsin.

Oer it generaal binne dit de beswieren en gefaren fan de net-reguliere sûnenssoarch: Guon pasjinten geane te let nei in reguliere dokter mar bliuwe se te lang by in piskiker. Soms mei de dea as útkomst. Unbegrepen kwalen, dy’t mar net oergeane, wurde troch de alternativen medikalisearre, sûnder reden en resultaat. It jout meastal falske hoop en it is foar in minske mei in sûn ferstân net út te lizzen hoe’t sa’n healwize oanpak ea wurkje kin.

Hawar, sille jo sizze. Minsken binne frij yn harren dwaan en litten en as se tinke of fiele der baat by te hawwen, wat kin it dy skele. Dat is sa, mar it bliuwt sneu dat safolle minsken, safolle jild útjouwe oan fitaminepreparaten lyk as ViteaPro en oan dy ortomolekulêre advizen. Allinne al foar dy 49 euro kinst better fruit keapje. Dat is aardich sûner as sa’n tsjoenster om advys te freegjen.

It is net nij. Yn 1494 skildere Jeroen Bosch ‘De keisnijding’. It hinget yn it Prado yn Madrid. Soms liket it as is der nei fiifhûndert jier net in soad feroare. Guon minsken leauwe de gekste dingen.