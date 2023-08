Fan griis nei grien: tolve strjitten geane striid oan tsjin ferstienning

It nije metamorfoaze-programma 12 straten groen giet sneon 2 septimber fan start op NPO 1 om 19.00 oere. Earder waard bekend dat buertbewenners fan tolve ferskillende gemeenten út alle provinsjes yn Nederlân de hannen út de mouwen stekke om harren strjitte mei-inoar griener te meitsjen.

Yn tolve ôfleveringen komme bewenners byinoar om in folslein plan te meitsjen: fan strjitûntwerpen en tegels wippen oant it oanplantsjen, snoeien en bloeien. De presintaasje fan it programma wurdt dien troch KRO-NCRV-presintatoaren Anita Witzier en Tim Hogenbosch en túneksperts Martin Stuger en Anne Wieggers, ek bekend fan BinnensteBuiten.

De earste ôflevering is op sneon 2 septimber. Dy giet oer Den Oever, Noard-Hollân. De bewenners út de Zeestraat hawwe in jier lang hurd wurke foar in mear leefbere buert en it resultaat mei der wêze. Yn 12 straten groen wurdt net allinnich de strjitte griener, bewenners komme ek mear mei-inoar yn ’e kunde. Mei-inoar moatte se de put klearje.

Griene foardielen

KRO-NCRV wol mei dit nije programma de ferstienning yn Nederlân yn it omtinken bringe. Nederlân hat te folle grize buerten. Goed in treddepart fan it túnoerflak yn Nederlân is ferstienne. Mear grien yn ’e strjitte sjocht der net allinnich oantrekliker út, mar is ek nochris goed foar de minske en it doarp of de stêd. De planten wurkje as in spûns. Se hâlde reinwetter fêst en jouwe dat stadichoan wer oan de lucht ôf. Grien yn ’e buert soarget foar ferkuolling, leit fynstof fêst en komt tefoaren dat it rioel oerstreamt. Dêrnjonken is it ek nochris goed foar it bioferskaat. Boppedat boartsje bern mear bûten as der grien yn ’e buert is. It programma bringt minsken út ferskillende buerten byinoar en makket mei harren in griene oaze fan de buert. Sjoggers wurde ynspirearre om sels oan ’e slach te gean mei it griener meitsjen fan de eigen buert.

Grienste strjitte fan Nederlân

Yn totaal wurdt in jier bikkelhurd wurke om alle strjitten om te tsjoenen nei oantreklike griene buerten. De dielnimmende gemeenten binne: Alphen aan den Rijn, Arnhim, Assen, Den Oever (Hollands Kroon), Den Bosch, Dronten, Grins, Hengelo, Ljouwert, Maastricht, Terneuzen en Veenendaal. Alle kearen nei ôfrin fan in ôflevering kin de sjogger de strjitte sifers jaan op de ûnderdielen ynset, gearwurking en de útwurking fan it ûntwerp. Stimme kin fia: 12stratengroen.kro-ncrv.nl.

12 stekkies groen

Njonken it wyklikske programma hat KRO-NCRV oanfoljend in ekstra format ûntwikkele foar YouTube, dat út koarte fideo’s bestiet. Dêryn giet BinnensteBuiten-ekspert Martin Stuger op besite by ferskate minsken yn Nederlân dy’t help brûke kinne om harren eigen ‘stekky’ te fergrienjen. Oft men no in tún, balkon of gjin bûtenromte hat, elkenien kin syn eigen libbensromte griener meitsje.

Minsken dy’t benijd binne hoe’t it der yn harren eigen strjitte foar stiet, kinne de postkoade-applikaasje fan KRO-NCRV op ynternet rieplachtsje. Dy applikaasje wûn koartlyn de Sulveren Dutch Interactive Award. Troch jins postkoade yn te fieren, besjocht it programma fia satelliten it oanbelangjende wenplak. It lit op basis fan data sjen hoe’t it op dat plak mei hjittestress, bioferskaat, wetteroerlêst en grien yn ’e buert giet. It postkoadeynstrumint is fan sneon 2 septimber ôf te finen op 12stratengroen.kro-ncrv.nl.

12 straten groen is fan sneon 2 septimber ôf alle wiken om 19.00 oere te sjen by KRO-NCRV op NPO 1 en op NPO Start.