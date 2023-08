Eksposysje seis Drintske keunstners by Galery Bax Kunst

Fan sneon 19 augustus ôf stiet wer in nije eksposysje klear foar besikers fan Galery Bax Kunst yn Snits. It is in groepsútstalling mei wurk fan seis Drintske keunstners.

It keunstnerskollektyf Noordelijk Kunstkader is ûntstien út de gedachte: allinnich is mar allinnich, mei-inoar stiet men sterker en kin men inoar stimulearje en ynspirearje. Mienskiplik keunst oan de bûtenwrâld sjen litte is it doel. De groep bestiet út seis leden, dy’t út ferskillende dissiplines wei wurkje.

Froukje Dijkstra, Rineke Hollemans, Sikko Mulder, Emy Noya, Rita Siemons en Wilma Wassing meitsje brûns, grafyske keunst, keramyk, skilderkeunst en sieraden. Hja eksposearren al faker mei-inoar, elkenien presintearret wurkstikken fan eigen hân. Ek al binne de stilen ferskillend, út harren kredo wei is der lykwols in sterke ferbining yn it wurk te sjen.

Froukje Dijkstra is al goed tritich jier mei keramyk dwaande. Hja hat wat mei moderne arsjitektuer, mei it ritme fan foarmen en iepeningen, de konstruksje en de ferhâlding fan folumes. Hja makket ympresjes fan huzen en gebouwen, somtiden wurdt dêryn mei in knypeach nei de werklikheid sjoen. Har mei de hân foarme objekten makket se yntuïtyf, se ûntsteane wylst se dermei dwaande is. Foar de huzen en gebouwen makket hja sketsen en hja tinkt alles fan tefoaren út. Troch de rûch útranende glazueren dy’t se brûkt, kriget de ‘hûd’ fan har wurk in hiel eigen karakter en in ferwierre uterlik.

Rineke Hollemans makket neist grafyk (benammen hout-linosneden) skilderijen yn oaljeferve of akryl, objekten en hja ûntwerpt lampen. Har ûnderwerpen binne blommen en lânskippen. Ynspiraasjeboarne is ûnder oaren it ôfwikseljende lânskip om har wenplak Assen hinne, mei in mozayk fan lytse boskjes, sândunen, gerslannen en heidefjilden. Yn har atelier wurket se de sketsen op papier of doek út. Pas dêrnei bringt se de ôfbylding oer yn hout of oar materiaal en printet se dy yn in lytse oplaach yn har eigen atelier.

Sikko Mulder is keunstskilder en dosint tekenjen en skilderjen. Yn syn wurk kombinearret er ferskillende techniken, lykas it oerinoar hinne oanbringen fan ferskate lagen healtransparant arsjitektuerpapier, sadat letterlik djipte ûntstiet. Mei potlead, ferve en kryt trochwurkje yn in wurkstik, jout it wurk faak in mylder foarkommen. In swakke ûnwennigens nei it lânskip bliuwt dêrby evidint. Essinsje bliuwt it slaan wollen fan in brêge tusken emosjonele direkte belutsenheid oan ’e iene kant en in estetyske útwurking de oare kant oer.

Yn skilderijen fan Emy Noya boartsje foarmen en kleuren mei-inoar. Hja skilderet sûnder foarôf betocht plan. Yn har abstrakte, kleurrike wurk stiet de úteinlike dynamyk yn de komposysje sintraal. Hja wurket mei akrylferve op doek of paniel. Trochdat se gebrûk makket fan mingde techniken (mei û.o. sidepapier, kranten, sân, tekstuerpasta) kriget it wurk in prachtige hûd en in hast organyske útstrieling.

Rita Siemons wennet yn Smilde. It mei de hân meitsjen fan sieraden hat har altyd fassinearre. It ferwurkjen fan edelmetalen ta in sieraad is in tige boeiend arbeidsyntinsyf proses. Mar foar har stiet it ûntwerp foarop. Dat moat in orizjinaliteit hawwe en tagelyk te dragen wêze. Hja makket ek wol sulveren sieraden yn kombinaasje mei oare materialen. Soms perspeks, read brûns of sulveren breidwurk.

Wilma Wassing kombinearret faak bysûndere materialen yn in byld. Har bylden fan hout mei keramyk binne ierdsk en krêftich mei in eigen fitaliteit en in swymke mystyk. Hja brûkt graach stikken hout dêr’t ‘wat’ mei is, lykas in nuvere knobbel of dielen dy’t ferrotte binne. Yn har brûnzen hynders en bollen lit se allinnich sjen wat sy wichtich fynt. Eigenskippen as moed, krêft, trou, elegânsje, yntelliginsje wurde dêrtroch just fuortsterke. De hynders, mar ek boaten, wjukken en fûgels op hollen symbolisearje it tema frijheid, in reade tried yn har wurk.

Alle keunstwurken binne te keap. De keunstwurken besjen kin ek fia de firtuele toer fan de eksposysje op it YouTube-kanaal fan Bax Kunst (fan 19 augustus ôf) en op de webside fan Galery Bax Kunst.

De eksposysje duorret oant en mei 16 septimber 2023.