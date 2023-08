Earste brommels foar boaiemmisjonaris Theo Mulder

BOELENSLOANE – Alle jierren rikt de organisaasje fan Brommels! de earste brommels út oan ien mei in bysûndere rol foar it Nasjonaal Lânskip Noardlike Fryske Wâlden. Dit jier wiene se foar Theo Mulder fan foeraazjehannel Mulder Agro yn Kollumersweach. Mulder is in man mei in misje, in boaiemisjonaris. Hy draacht út dat sûn en smaaklik iten op sûne grûn groeit. Dat is te berikken troch organyske dongstoffen en mineralen yn balâns oan de boaiem ta te foegjen yn stee fan hieltyd mear keunstdong. Mulder: “As de boer de grûn (boaiemlibben) better fuorret, krije jo iten mei folle mear fitaminen en smaak, aroma’s. In boer mei sa’n produksjemetoade is de dokter fan de takomst!”

Mulder dielt syn fyzje mei boeren, politisy, wittenskippers en boargers. Yn de Noardlike Fryske Wâlden binne al boeren dy’t him gelyk jouwe en dêr neffens hannelje: in begjin foar de omslach nei sirkulêre lânbou. Dêrom dat Wupke Wâldpyk de earste brommels fan dit jier oan Mulder útrikte.

Om de oanbieding hinne wie in koart ynformatyf programma boud. Mulder wie dêr sels ûnderdiel fan mei syn presintaasje ‘Sûne Grûn, Sûn en Lekker Iten’. It barde op Nij Boelens yn Boelensloane, in grut âld fiedselbosk en in jonger fiedselbosk fan fiif hektare. Der is ek in perseel dat mei blommen ynsiedde wurdt. De âlde bosk is yn syn soarte de âldste fan Nederlân. Dêr wurde op 26 en 27 augustus de brommeldagen holden. Sjoch www.brommelsfestijn.nl.