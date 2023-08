Dútske smoker mist fluitsinjaal en springt op ridende ICE-trein

Yn Dútslân is in man op in ridende ICE-trein sprongen doe’t er nei in smookskoft it fluitsinjaal mist hie en op it perron efterbleaun wie. De hegesnelheidstrein luts op ta 160 kilometer yn ’e oere, oant de masinist warskôge waard en de trein ôfremje liet.

De man siet ferline wike moandei yn de ICE fan Dortmund nei Wenen. By in stop yn Plattling, foar de Dútsk-Eastenrykske grins, besleat er bûten in sigaret te smoken. De man miste doe it sluten fan de doarren. Doe’t de trein fuortried, sprong er op ’e keppeling tusken de twa treindielen. Minsken yn ’e trein ûntdutsen de libbensgefaarlike situaasje en sloegen alarm. De masinist remme ekstra hoeden ôf om sa min mooglik skodzjen te feroarsaakjen en de man net noch mear yn gefaar te bringen.

Op it folgjende stasjon waard de man troch de plysje opwachte. Der is oanjefte tsjin him dien. Oft er de reis dêrnei fuortset hat, is net bekend.