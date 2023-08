Doede Wiersma: Wêr begruttet it ús om?

Oertinking

Ik lies ris in analyze fan ús maatskippij: wy binne privee ryk, mar publyk earm.

De publike sektor is earm. Der binne grutte problemen yn ’e sûnenssoarch, it ûnderwiis, der binne files op ’e grutte wegen, ûnfeiligens en geweld op strjitte.

Jona wol syn privee rykdom, it wûnderdakje, net misse, mar fan him mei de bom wol op Ninevé falle.

It boekje Jona is gjin skiednis, it is in lear-ferhaal, sa leart in teologysk studint yn it earste jier fan syn stúdzje. De djipste bedoeling fan it ferhaal fine wy oan ’e ein. Dy leit opsletten yn de fraach oan Jona en oan ús: “Wêr begruttet it dy om?”

Jona, it begruttet dy al om dat beamke, soe it My (God) dan net begrutsje om dy grutte stêd mei 120.000 bern, en dan noch al dy dieren?

De klacht oer ús maatskippij is dat hast alle minsken in auto ha, mar nea yn in file stean wolle. Wy wolle yn it sikehûs net op in wachtlist stean, mar direkt holpen wurde. It begruttet ús gau om ússels en amper om de wrâld mei honger, aids, geweld, earmoed en miljeufersmoarging.

Ta in libben mei minder egoïsme en mear begrutsjen wurde wy útdage troch ús Hear Kristus Jezus. Hy hie net iens in eigen kessen om de holle op del te lizzen. Mar it leed fan minsken dearde Him oan.

Wy ha dy fraach fan God oan Jona nedich. Of net?

Lêze: Jona 4:9-11

Mei tastimming oernommen út Wekker bliuwe